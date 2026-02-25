억울한 희생자 명예회복의 길 열렸다… 26일부터 과거사 진실규명 신청 접수

제3기 진화위 출범… 과거사 진실규명 전담 창구 마련

항일독립운동·권위주의 통치기 인권침해 사건 등 포함

26일부터 2028년 2월 25일까지 2년간 신청 접수 받아

이미지 확대 오영훈 제주지사가 지난 3일 3일 오후 도청 집무실에서 대전·경산 등 전국 과거사 희생자 유족 회장단과 차담회를 열고 있다. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 오영훈 제주지사가 지난 3일 3일 오후 도청 집무실에서 대전·경산 등 전국 과거사 희생자 유족 회장단과 차담회를 열고 있다. 제주도 제공

제주도가 제3기 진실·화해를 위한 과거사정리위원회(진화위) 출범에 맞춰 과거사 진실규명 신청 접수에 들어간다.제주도는 26일부터 도청과 제주시·서귀포시 양 행정시에 전담 창구를 마련하고 진실규명 신청을 받는다고 25일 밝혔다.‘진실·화해를 위한 과거사 정리 기본법’ 개정으로 진화위 직접 방문이나 우편 접수 외에 지방자치단체에서도 신청을 받을 수 있게 되면서 도민 접근성을 높이게 됐다는 설명이다.신청 대상은 항일독립운동, 한국전쟁 전후 민간인 집단 희생 사건, 권위주의 통치기 인권침해 및 조작 의혹 사건 등이다.구체적으로는 ▲일제강점기 또는 그 직전의 항일독립운동 ▲일제강점기 이후 2005년 12월 1일까지 국력 신장에 기여한 해외동포사 ▲광복 이후 한국전쟁 전후 불법적 민간인 집단 사망·살인·실종·고문·구금 사건 ▲광복 이후 국가인권위원회 설립 시기까지 위법·부당한 공권력에 의한 인권침해 및 조작 의혹 사건 ▲권위주의 통치 시기 국가 적대세력에 의한 테러·인권유린·폭력·학살·의문사 등이 포함된다.또 1945년 8월 15일부터 국가인권위원회 설립 시기까지 국가·지자체가 직접 운영했거나 지원·관리·감독한 사회복지기관, 입양알선기관, 집단수용시설 등에서 발생한 인권침해 사건도 새로 조사 대상에 추가됐다.다만 4·3특별법 등 다른 법령에 따라 이미 진상규명이 이뤄진 사건은 조사 대상에서 제외된다.신청은 희생자나 피해자, 유족은 물론 8촌 이내 혈족과 4촌 이내 인척, 배우자도 가능하다. 사건을 직접 목격했거나 목격자로부터 전해 들은 사람도 신청할 수 있다.접수 기간은 오는 26일부터 2028년 2월 25일까지 2년간이다. 도는 도청 4·3지원과와 양 행정시 자치행정과에 전담 인력을 배치하고, 읍·면·동 현수막 게시와 포스터 배부 등 홍보 활동을 병행할 계획이다.접수는 도청 및 행정시 전담 창구 방문 또는 진화위 우편 접수로 가능하다. 문의는 진화위(02-3393-9700), 도 4·3지원과(064-710-8435), 제주시 자치행정과(064-728-1963), 서귀포시 자치행정과(064-760-3993)로 하면 된다.김인영 도 특별자치행정국장은 “제3기 진실화해위원회 출범으로 과거사의 아픔을 치유할 기회가 다시 열렸다”며 “도민 누구나 쉽고 편리하게 신청할 수 있도록 행정 지원에 만전을 기하고, 억울한 희생자들의 명예회복을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.