전통시장 만취 뺑소니 50대女 긴급체포… 차에 치인 보행자 위독

2026 밀라노 올림픽
전통시장 만취 뺑소니 50대女 긴급체포… 차에 치인 보행자 위독

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-02-25 12:41
수정 2026-02-25 13:31
음주운전 자료 이미지. 서울신문DB
음주운전 자료 이미지. 서울신문DB


경기 파주의 한 전통시장에서 만취 상태 50대 운전자가 보행자를 치고 달아났다가 경찰에 붙잡혔다.

파주경찰서는 특정범죄가중처벌법상 도주치상 혐의로 50대 여성 A씨를 붙잡아 조사 중이라고 25일 밝혔다.

A씨는 전날 오후 7시쯤 파주시 금촌동 금촌전통시장 도로에서 60대 남성 보행자 B씨를 승용차로 들이받은 뒤 구호 조치 없이 현장을 벗어난 혐의를 받는다.

이 사고로 크게 다친 B씨는 병원으로 이송됐으나, 현재 위독한 상태인 것으로 전해졌다.

신고를 받고 출동한 경찰은 주변 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 토대로 A씨의 이동 경로를 추적해 주거지 인근에서 약 2시간 30분 만에 긴급체포했다.

검거 당시 A씨의 혈중알코올농도는 면허취소 수준(0.08%)을 훌쩍 넘는 수치였던 것으로 알려졌다.

경찰은 구체적인 사고 경위 등을 조사한 뒤 A씨에 대한 구속영장을 신청할 방침이다.
이정수 기자
위로