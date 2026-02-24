밀양 삼랑진 산불, 발생 20시간 만에 주불 진화

피해 143㏊·주민 156명 대피

인명피해 없이 마무리 국면

경남 밀양 삼랑진읍 검세리에서 발생한 산불 주불이 잡혔다.산림청 중앙사고수습본부는 24일 오후 12시 30분 주불 진화를 마쳤다고 밝혔다. 전날 오후 4시 11분 산불 발생 이후 약 20시간 만이다.이번 산물로 말미암은 인명피해는 없다. 앞서 행정안전부와 산림청, 기상청이 함께 마련한 주민대피체계를 적용, 산불확산 예측 결과에 따라 피해지 인근 마을 주민 156명은 삼랑진초등학교 등으로 대피했다.산불 원인은 조사 중이다. 산불영향구역은 143㏊로 추정된다.이번 산불은 23일 밀양시 삼랑진읍 검세리 산31 일원에서 발생했다.확산 우려에 따라 23일 오후 5시 20분에는 산불 확산 대응 1단계, 24일 오전 2시에는 산불 확산 대응 2단계가 발령됐다. 24일 자정에는 산불 현장 통합지휘 권한이 산림청장으로 전환됐다.이날 날이 밝자마자 산림·소방당국은 산불 진화 헬기 52대, 진화 장비 총 318대, 진화인력(연인원) 1511명 등 가용 자원을 총동원해 진화 작업을 벌였다. 당국은 주변 민가 분포와 지형 특성을 종합적으로 고려해 주민 안전 확보를 최우선으로 방어선을 구축하는 한편, 잔여 화선 진화와 재확산 방지에 집중했다.박은식 산림청장 직무대리는 “국민 여러분께서도 한분 한분이 산불감시원이라는 마음으로 산불 예방에 적극 동참해 주시기를 당부한다”고 밝혔다.