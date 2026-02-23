민희진, 뉴진스와 日 재력가 만남 보도에 “진부한 수법…지긋지긋”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

민희진, 뉴진스와 日 재력가 만남 보도에 “진부한 수법…지긋지긋”

이보희 기자
입력 2026-02-23 18:20
수정 2026-02-23 18:20
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

디스패치 보도에 “허위사실…법적 대응할 것”

이미지 확대
민희진 소셜미디어 캡처
민희진 소셜미디어 캡처


민희진 전 어도어 대표이자 현 오케이레코즈 대표가 그룹 뉴진스가 어도어를 상대로 계약 해지를 주장한 이후 이들의 독립을 위해 일본 재력가와 접촉했다는 의혹을 전면 부인했다.

23일 민 대표는 자신의 소셜미디어에 “다보링크 시즌2인가? 이제 그런 소설에 넘어갈 사람 아무도 없다”고 시작하는 장문의 글을 게재했다.

이날 디스패치는 민 대표가 2024년 말 일본 레이싱계 거물로 알려진 고 카즈미치를 만나 투자를 논의했으며, 이 자리에 그룹 뉴진스 멤버들을 동석시켰다고 보도했다.

이미지 확대
그룹 뉴진스. 어도어 제공
그룹 뉴진스. 어도어 제공


민 대표는 “아무것도 아닌 일을 거창하게 부풀려 뭐가 있는 듯 꾸며내는 재주는 어디와 꼭 같은 듯하다”며 “일반인 민사건에 갖는 관심 대신 형사 조사 중인 분이나 좀 열심히 털어보라”고 일침했다.

그는 “제가 완승한 직후 지난주부터 역바이럴 작업 들어가는 것 같은데 진부한 수법”이라고 꼬집었다.

그러면서 해당 보도를 한 매체를 향해 “허위사실 유포 그만하고 보도윤리 좀 지키길 바란다”며 “다보링크 허위보도와 오늘 보도까지 더해 법이 허용하는 최대한의 범위 내에서 민형사 책임을 묻겠다”고 경고했다.

이어 “기사를 그대로 옮긴 언론사도 똑같은 책임을 묻겠다”며 “지긋지긋하다”고 덧붙였다.

이미지 확대
민희진 소셜미디어 캡처
민희진 소셜미디어 캡처


이와 함께 민 대표는 이날 하이브를 상대로 낸 ‘예금 계좌 압류 신청’ 접수 증명서도 직접 공개했다.

공개된 서류에 따르면 채권자인 민 대표는 지난 20일 채무자 ‘주식회사 하이브’를 상대로 ‘채권압류 및 추심명령’을 신청했다.

이는 지난 12일 1심 법원이 민 대표의 풋옵션(주식매수청구권) 행사를 정당하다고 보고 “하이브가 민 대표에게 약 255억원을 지급하라”고 판결한 데 따른 후속 강제집행 절차다.

하이브 측은 1심 판결에 불복해 지난 19일 항소장을 제출했다. 동시에 항소심 선고 전까지 1심 판결의 집행을 멈춰달라는 취지의 집행정지도 함께 신청한 바 있다.

민 대표는 어도어 퇴사 후 새 기획사 오케이 레코즈를 설립하고 보이그룹 론칭을 준비 중이다.
이보희 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
민희진이 하이브를 상대로 신청한 조치는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로