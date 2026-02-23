[속보] 발생 사흘 만에 경남 함양 산불 주불 진화

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[속보] 발생 사흘 만에 경남 함양 산불 주불 진화

이창언 기자
이창언 기자
입력 2026-02-23 17:03
수정 2026-02-23 17:03
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
산림 당국 헬기가 23일 경남 함양군 마천면에서 산불 진화 작업을 하고 있다. 2026.2.23. 산림청 제공.
산림 당국 헬기가 23일 경남 함양군 마천면에서 산불 진화 작업을 하고 있다. 2026.2.23. 산림청 제공.


경남 함양군 마천면에서 난 산불이 약 44시간 만에 진화됐다.

산림청 중앙사고수습본부는 23일 오후 5시 주불을 진화했다고 밝혔다.

이번 산불로 말미암은 인명 피해는 없다. 주민 안전을 최우선으로 한 사전 대응에 따라 앞서 주민 164명은 인근 대피시설로 이동했다.

이번 산불은 지난 21일 오후 9시 14분쯤 마천면 창원리 일원에서 발생했다. 확산 우려가 커지자 산림 당국은 22일 오후 10시 30분 ‘산불 확산 대응 2단계’를 발령했다. 소방청도 같은 날 오후 11시 14분 국가소방동원령을 발동하며 대응 수위를 높였다.

함양 이창언 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이번 산불로 인한 인명 피해는 발생했는가?
관련기사
더보기
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로