[속보] 한밤중 아내 상대로…현 부천시의원 가정폭력 혐의로 입건

현역 경기 부천시의원이 한밤 가정폭력 의혹으로 경찰 조사를 받은 것으로 알려졌다.
23일 경기 부천 오정경찰서는 가정폭력을 행사한 혐의(가정폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반)로 부천시의회 A의원을 불구속 입건했다.
A의원은 지난 12일 오후 11시쯤 부천시 오정구 자택에서 아내를 상대로 가정폭력을 행사한 혐의를 받고 있다.
신고를 받고 현장에 출동한 경찰은 A의원을 입건했고, 다음 날인 13일 경찰서로 자진 출석한 피의자를 조사했다.
경찰 관계자는 “해당 사건을 조만간 가정법원이나 검찰로 송치할 예정”이라며 “가정폭력 사건이라 구체적인 혐의 내용은 밝힐 수 없다”고 전했다.
