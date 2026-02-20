[속보] 불 꺼준 소방관에 “청소하고 가” 둔기로 위협한 50대男

방금 들어온 뉴스

[속보] 불 꺼준 소방관에 "청소하고 가" 둔기로 위협한 50대男

김소라 기자
김소라 기자
입력 2026-02-20 15:29
수정 2026-02-20 15:29
이미지 확대
소방관 이미지. 서울신문 자료사진
소방관 이미지. 서울신문 자료사진


화재를 진압한 소방관을 둔기로 위협한 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

20일 전북 김제경찰서는 50대 남성 A씨를 특수공무집행방해 혐의로 조사 중이라고 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 전날 오전 8시쯤 김제시 교동에 위치한 교동119안전센터에 둔기를 들고 찾아가 소방관들을 위협한 혐의를 받고 있다.

경찰 조사 결과 지난 A씨는 지난 12일 자신의 컨테이너 인근에서 쓰레기를 깡통에 담아 태웠으며, 인근 주민의 신고를 받고 출동한 소방관이 불을 껐다.

이에 A씨는 119안전센터를 찾아 화재를 진압한 뒤 남은 분말소화약제를 치워달라고 요구한 것으로 파악됐따.



경찰 관계자는 “A씨가 둔기를 휘두른 것은 아니라서 다친 소방관은 없었다”며 “재범 우려 등이 있다고 보고 구속영장을 신청했다”고 말했다.
김소라 기자
