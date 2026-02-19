중국 국적 30대 남성, 친척에 흉기 휘둘러…경찰, 테이저건 쏴 체포

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
중국 국적 30대 남성, 친척에 흉기 휘둘러…경찰, 테이저건 쏴 체포

하승연 기자
입력 2026-02-19 16:33
수정 2026-02-19 17:15
이미지 확대
서울신문DB
서울신문DB


설 연휴 기간 친척에게 흉기를 휘두른 중국 국적 조선족 30대 남성이 구속됐다.

19일 서울 구로경찰서는 친척에게 흉기를 휘두른 중국 국적 조선족 30대 남성 A씨를 살인미수 혐의로 체포해 구속했다.

A씨는 설날을 하루 앞둔 지난 16일 오후 7시 50분쯤 구로구 가리봉동 한 주택가에서 50대 친척 B씨를 향해 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의를 받는다.

A씨는 출동한 경찰관을 향해 저항하다 테이저건을 맞고 제압돼 범행 10여분 만에 현행범으로 체포됐다.

B씨는 가슴과 목 등을 다쳐 병원으로 옮겨졌으나 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.



경찰은 전날 구속영장을 발부받아 A씨의 신병을 확보해 정확한 범행 경위를 조사하고 있는 것으로 전해졌다.
하승연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
