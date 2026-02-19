[속보] 아파트 침입해 前여친 찌른 50대 체포… “함께 있던 남성은 의식불명”

방금 들어온 뉴스

[속보] 아파트 침입해 前여친 찌른 50대 체포… “함께 있던 남성은 의식불명”

이정수 기자
입력 2026-02-19 11:33
수정 2026-02-19 11:38
이미지 확대
경찰·용의자 자료 이미지. 서울신문DB
경찰·용의자 자료 이미지. 서울신문DB


광주에서 전 여자친구 등을 흉기로 찔러 살해하려 한 혐의로 50대 남성이 긴급 체포됐다.

광주 서부경찰서는 19일 살인미수 혐의를 받는 A씨를 체포해 조사하고 있다고 밝혔다.

A씨는 이날 오전 2시 30분쯤 광주 서구 금호동 아파트 15층 한 세대에 침입해 여성 B(50대)씨와 남성 C(50대)씨를 흉기로 찔러 다치게 한 혐의를 받고 있다.

B씨의 신고를 받고 출동한 경찰은 아파트 계단에 숨어있던 A씨를 곧바로 검거했다.

흉기에 찔린 두 사람 중 C씨는 중태에 빠져 의식을 되찾지 못한 것으로 전해졌다.

A씨는 과거 B씨와 연인 관계였으며, B씨와 함께 집안에 함께 있던 C씨까지 살해하려 한 것으로 파악됐다.

경찰은 구체적인 사건 경위를 조사하는 한편 A씨에 대해 구속영장을 신청할 방침이다.
이정수 기자
