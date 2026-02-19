[속보] ‘모텔 男 연쇄 사망’ 20대 여성 구속송치…살인 혐의 적용

이미지 확대 서울 강북구 수유동 모텔에서 약물이 든 음료를 건네 타인을 숨지게 한 혐의를 받는 20대 여성이 12일 오전 서울 도봉구 북부지방법원에서 열린 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)에 출석하고 있다. 2026.2.12 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 서울 강북구 수유동 모텔에서 약물이 든 음료를 건네 타인을 숨지게 한 혐의를 받는 20대 여성이 12일 오전 서울 도봉구 북부지방법원에서 열린 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)에 출석하고 있다. 2026.2.12 뉴스1

약물이 든 음료로 남성 2명을 잇달아 숨지게 한 20대 여성 A씨가 살인 혐의로 검찰에 넘겨졌다.19일 서울 강북경찰서는 A씨를 살인 및 특수상해, 마약류관리법 위반 등의 혐의를 적용해 구속 송치했다고 밝혔다.A씨는 지난달부터 이달 초까지 남성 3명에게 향정신성의약품을 섞은 음료를 건네 이 가운데 2명을 숨지게 하고, 1명에게 중상을 입힌 혐의를 받는다.경찰 조사에서 A씨는 “남성들을 자게 하려 했을 뿐 사망할 줄 몰랐다”며 고의성을 부인하고 있다.그러나 경찰은 1차 피해 발생 이후 약물 양을 늘렸다는 진술과 휴대전화 포렌식 자료 등을 종합할 때 사망 가능성을 충분히 인지하고 있었던 것으로 판단해 상해치사 혐의에서 살인 혐의로 죄명을 변경했다.