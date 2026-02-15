[속보] 터널 질주한 30대 만취 운전자 SUV에 앞차 운전자 사망

이미지 확대 15일 오전 0시 40분쯤 거제시 양정터널에서 음주운전 사고를 일으킨 제네시스 SUV. 거제소방서 제공 닫기 이미지 확대 보기 15일 오전 0시 40분쯤 거제시 양정터널에서 음주운전 사고를 일으킨 제네시스 SUV. 거제소방서 제공

이미지 확대 15일 오전 0시 40분쯤 거제시 양정터널에서 발생한 음주운전 추돌 사고 현장을 살펴보는 소방요원들. 거제소방서 제공 닫기 이미지 확대 보기 15일 오전 0시 40분쯤 거제시 양정터널에서 발생한 음주운전 추돌 사고 현장을 살펴보는 소방요원들. 거제소방서 제공

설 연휴 만취 상태로 터널을 질주하던 차량이 앞서 가던 차량을 들이받아 앞차 운전자가 숨졌다.15일 0시 40분쯤 경남 거제시 양정터널에서 30대 여성 A씨가 몰던 제네시스 SUV가 앞서가던 모닝 승용차를 들이받았다.이 사고로 승용차가 전복됐고, 앞 차량 운전자인 40대 남성이 크게 다쳐 심정지 상태로 병원에 옮겨져 결국 사망했다.A씨는 혈중알코올농도 면허취소 수준으로 만취 상태였던 것으로 파악됐다.경찰은 A씨를 음주운전 등 혐의로 입건하고 정확한 경위를 조사할 계획이다.