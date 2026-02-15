[속보] 터널 질주한 30대 만취 운전자 SUV에 앞차 운전자 사망

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[속보] 터널 질주한 30대 만취 운전자 SUV에 앞차 운전자 사망

신진호 기자
신진호 기자
입력 2026-02-15 17:03
수정 2026-02-15 17:03
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
15일 오전 0시 40분쯤 거제시 양정터널에서 음주운전 사고를 일으킨 제네시스 SUV. 거제소방서 제공
15일 오전 0시 40분쯤 거제시 양정터널에서 음주운전 사고를 일으킨 제네시스 SUV. 거제소방서 제공


설 연휴 만취 상태로 터널을 질주하던 차량이 앞서 가던 차량을 들이받아 앞차 운전자가 숨졌다.

15일 0시 40분쯤 경남 거제시 양정터널에서 30대 여성 A씨가 몰던 제네시스 SUV가 앞서가던 모닝 승용차를 들이받았다.

이 사고로 승용차가 전복됐고, 앞 차량 운전자인 40대 남성이 크게 다쳐 심정지 상태로 병원에 옮겨져 결국 사망했다.

A씨는 혈중알코올농도 면허취소 수준으로 만취 상태였던 것으로 파악됐다.

이미지 확대
15일 오전 0시 40분쯤 거제시 양정터널에서 발생한 음주운전 추돌 사고 현장을 살펴보는 소방요원들. 거제소방서 제공
15일 오전 0시 40분쯤 거제시 양정터널에서 발생한 음주운전 추돌 사고 현장을 살펴보는 소방요원들. 거제소방서 제공




경찰은 A씨를 음주운전 등 혐의로 입건하고 정확한 경위를 조사할 계획이다.
신진호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
사고를 낸 A씨의 혈중알코올농도는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로