[속보] 41년 된 노후아파트 화재… 함께 살던 70대 남매 사망

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[속보] 41년 된 노후아파트 화재… 함께 살던 70대 남매 사망

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-02-13 07:49
수정 2026-02-13 07:49
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
13일 오전 3시 43분쯤 부산 해운대구 한 아파트 5층에서 화재가 발생했다. 이 불로 화재 세대 거주자 70대 남매가 사망했다. 2026.2.13 독자 제공 연합뉴스
13일 오전 3시 43분쯤 부산 해운대구 한 아파트 5층에서 화재가 발생했다. 이 불로 화재 세대 거주자 70대 남매가 사망했다. 2026.2.13 독자 제공 연합뉴스


13일 부산의 한 아파트에서 불이 나 70대 남매가 목숨을 잃는 일이 발생했다.

부산소방본부 등에 따르면 이날 오전 3시 43분쯤 부산 해운대구 한 아파트 5층에서 불이 나 집 내부를 모두 태웠다.

이 불로 화재 세대 거주자 70대 2명이 심정지 상태로 발견돼 근처 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다. 이들은 함께 살던 남매로 확인됐다.

또 아파트 주민 4명이 연기를 흡입해 병원으로 옮겨졌다. 주민 100여명이 한때 대피하기도 했다.

불은 가재도구 등을 태워 소방서 추산 2000만원의 재산 피해를 냈다.

소방당국은 불이 난 집 입구 쪽 방에서 발화한 것으로 보고 있다.

이 아파트는 1985년에 지어진 노후 아파트로, 스프링클러가 설치돼 있지 않다.

소방과 경찰은 정확한 화재 원인을 확인하기 위해 이날 오전 합동감식을 진행할 예정이다.
이정수 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
화재로 인한 인명피해 현황은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로