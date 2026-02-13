[속보] 41년 된 노후아파트 화재… 함께 살던 70대 남매 사망

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
13일 오전 3시 43분쯤 부산 해운대구 한 아파트 5층에서 화재가 발생했다. 이 불로 화재 세대 거주자 70대 남매가 사망했다. 2026.2.13 독자 제공 연합뉴스
13일 부산의 한 아파트에서 불이 나 70대 남매가 목숨을 잃는 일이 발생했다.
부산소방본부 등에 따르면 이날 오전 3시 43분쯤 부산 해운대구 한 아파트 5층에서 불이 나 집 내부를 모두 태웠다.
이 불로 화재 세대 거주자 70대 2명이 심정지 상태로 발견돼 근처 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다. 이들은 함께 살던 남매로 확인됐다.
또 아파트 주민 4명이 연기를 흡입해 병원으로 옮겨졌다. 주민 100여명이 한때 대피하기도 했다.
불은 가재도구 등을 태워 소방서 추산 2000만원의 재산 피해를 냈다.
소방당국은 불이 난 집 입구 쪽 방에서 발화한 것으로 보고 있다.
이 아파트는 1985년에 지어진 노후 아파트로, 스프링클러가 설치돼 있지 않다.
소방과 경찰은 정확한 화재 원인을 확인하기 위해 이날 오전 합동감식을 진행할 예정이다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
화재로 인한 인명피해 현황은?