[속보] 41년 된 노후아파트 화재… 함께 살던 70대 남매 사망

13일 부산의 한 아파트에서 불이 나 70대 남매가 목숨을 잃는 일이 발생했다.부산소방본부 등에 따르면 이날 오전 3시 43분쯤 부산 해운대구 한 아파트 5층에서 불이 나 집 내부를 모두 태웠다.이 불로 화재 세대 거주자 70대 2명이 심정지 상태로 발견돼 근처 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다. 이들은 함께 살던 남매로 확인됐다.또 아파트 주민 4명이 연기를 흡입해 병원으로 옮겨졌다. 주민 100여명이 한때 대피하기도 했다.불은 가재도구 등을 태워 소방서 추산 2000만원의 재산 피해를 냈다.소방당국은 불이 난 집 입구 쪽 방에서 발화한 것으로 보고 있다.이 아파트는 1985년에 지어진 노후 아파트로, 스프링클러가 설치돼 있지 않다.소방과 경찰은 정확한 화재 원인을 확인하기 위해 이날 오전 합동감식을 진행할 예정이다.