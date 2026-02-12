[속보] 크레인 와이어 ‘뚝’… 2t 구조물에 깔린 60대 근로자 사망

이미지 확대 안전모 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 아이클릭아트 닫기 이미지 확대 보기 안전모 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 아이클릭아트

경기 시흥의 한 공장에서 크레인으로 옮기던 구조물이 근로자를 덮쳐 사망하게 하는 사고가 발생했다.12일 시흥경찰서에 따르면 전날 오전 10시 19분쯤 시흥시 정왕동의 한 금속가공 공장에서 크레인으로 옮기던 2t짜리 철제 구조물이 60대 남성 A씨와 40대 남성 B씨 등 근로자 2명을 덮쳤다.철제 구조물을 나르던 크레인의 와이어가 끊어지면서 사고가 일어난 것으로 전해졌다.이 사고로 A씨가 현장에서 숨졌고, B씨는 경상을 입고 병원에서 치료 중이다.경찰 관계자는 “사고 당시 현장에 있던 업체 사장을 상대로 크레인을 누가 운전했고 왜 사고가 났는지 등을 조사하고 있다”고 말했다.