경찰 여객기참사 특별수사단, 부산항공청 등 2곳 압수수색

이미지 확대 12·29 여객기 참사 현장에서 항공철도사고조사위원회 관계자들이 기체 잔해를 수습하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 12·29 여객기 참사 현장에서 항공철도사고조사위원회 관계자들이 기체 잔해를 수습하고 있다. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

12·29 여객기 참사를 수사하는 경찰 특별수사단이 사고 원인을 규명하기 위한 강제수사에 나섰다.특수단은 12일 오전 9시부터 부산지방항공청과 무안국제공항 시공을 맡았던 업체 등 2곳에 대한 압수수색을 벌이고 있다고 밝혔다.경찰은 1999년 12월 무안공항이 착공될 때부터 참사 원인이 된 요소가 있었는지 여부를 규명하기 위한 자료를 확보 중인 것으로 알려졌다.특수단 관계자는 “부산항공청에 대한 압수수색은 (기존에 수사를 진행한) 전남경찰청에서 한 차례 진행된 바 있고 시공업체는 처음”이라고 밝혔다.경찰은 지난달 29일부터 전남청에 있던 여객기 참사 수사본부를 경찰청 국수본 직속 특수단으로 재편해 운영하고 있다.또한 여객기 참사와 관련해 업무상과실치사상 등 혐의로 45명을 입건하고 중대시민재해 적용 가능 여부를 들여다보고 있다. 지난달 27일 편성된 특수단은 지난 11일 여객기 참사 유가족들과 만나 신속 수사를 약속했다.