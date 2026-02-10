군경 ‘北무인기’ 정보사·국정원 등 18곳 압수수색

현역 장교·국정원 직원 4명도 입건

무인기 침투 지원했는지 집중 수사



대학원생 등 일반이적죄 혐의 추가

이미지 확대 23일 TF에 따르면 군경합동조사 TF는 북한에 무인기를 보낸 의혹을 받는 민간인 피의자 3명을 출국금지 조치했다. 사진은 북한이 주장한 개성시 장풍군에 추락된 한국 무인기의 모습. 조선중앙통신 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 23일 TF에 따르면 군경합동조사 TF는 북한에 무인기를 보낸 의혹을 받는 민간인 피의자 3명을 출국금지 조치했다. 사진은 북한이 주장한 개성시 장풍군에 추락된 한국 무인기의 모습. 조선중앙통신 연합뉴스

2026-02-11 10면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

북한 무인기 침투 사건을 수사 중인 군경 합동조사 태스크포스(TF)가 국군정보사령부와 국가정보원 등을 압수수색하고 현역 장교 등 4명을 추가로 입건했다.TF는 10일 정보사와 국정원 등 18곳을 압수수색했다. 압수수색 대상에는 이번 사건에 연루된 피의자들의 사무실과 주거지 등도 대거 포함된 것으로 알려졌다.TF는 북한에 무인기를 침투시킨 주범으로 지목된 30대 대학원생 오모씨를 비롯한 민간인 3명 외에도 정보사 소속 소령과 대위, 일반부대 소속 대위 등 현역 장교 3명을 항공안전법 위반 등 혐의로 입건했다. 이들은 정보사 소속 A 대령의 승인을 받아 오씨 등과 접촉하는 등 무인기 침투에 관여한 의혹을 받고 있다. 다만 A 대령은 입건 대상에서 제외됐다.오씨와 수백만 원의 금전을 주고받은 정황이 포착된 국정원 소속 9급 직원 B씨도 항공안전법 위반 등 혐의로 입건됐다. 국정원은 지난달 말 이러한 사실을 인지하고 자체 감찰을 실시했다.국정원 조사 결과 B씨와 오씨는 2015년쯤 대학 시절 동아리 모임에서 만나 친분을 쌓았다. 이후 B씨는 2022년부터 올해 1월까지 총 16회에 걸쳐 10만~200만 원씩 총 505만 원을 오씨에게 빌려줬고, 이 중 365만 원을 돌려받은 것으로 파악됐다.국정원 관계자는 “B씨는 국정원법 제4조에 규정된 ‘정보의 수집·작성·배포’라는 정보기관 고유 업무를 수행하거나 정보 수집을 위해 예산을 사용할 수 있는 지위에 있지 않고, 사용한 사실도 없다”며 “주고받은 돈은 모두 B씨의 사비임을 확인했다”고 밝혔다.TF는 북한에 무인기를 보낸 혐의로 입건해 조사 중인 오씨와 무인기 업체인 ‘에스텔엔지니어링’ 대표 장모씨, 이 회사에서 대북전담이사로 활동한 김모씨 등 민간인 3명에 대해 항공안전법 위반과 군사기지보호법 위반뿐만 아니라 형법상 일반이적죄 혐의도 추가했다. 일반이적죄는 ‘대한민국의 군사상 이익을 해하거나 적국에 군사상 이익을 공여하는 행위’를 처벌하는 규정이다. 일반이적죄를 적용하면 무기징역 또는 3년 이상의 징역에 처할 수 있다.TF는 정보사와 국정원이 오씨 등에게 무인기 침투 활동을 지원했는지 등을 집중적으로 들여다보고 있다. TF 관계자는 “압수물 분석 및 피의자에 대한 엄정한 수사로 무인기 사건의 진상을 철저히 규명하겠다”고 밝혔다.