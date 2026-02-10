변사 현장 찍더니 “선지 먹지 말아야지” 조롱…충격적인 경찰관 SNS

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
변사 현장 찍더니 “선지 먹지 말아야지” 조롱…충격적인 경찰관 SNS

윤예림 기자
입력 2026-02-10 06:30
수정 2026-02-10 06:39
경기 광명서, 지구대 소속 경위 감찰 착수

변사 사건 처리를 위해 출동한 경찰관이 사건 현장 사진을 고인을 조롱하는 듯한 문구와 함께 소셜미디어(SNS)에 올린 사실이 드러났다. 온라인 커뮤니티 캡처
변사 사건 처리를 위해 출동한 경찰관이 사건 현장 사진을 고인을 조롱하는 듯한 문구와 함께 소셜미디어(SNS)에 올린 사실이 드러났다. 온라인 커뮤니티 캡처


변사 사건 처리를 위해 출동한 경찰관이 사건 현장 사진을 고인을 조롱하는 듯한 문구와 함께 소셜미디어(SNS)에 올린 사실이 드러났다.

경기남부경찰청은 경기 광명경찰서 관할 지구대 소속 A 경위에 대해 감찰을 벌이고 있다고 9일 밝혔다.

A 경위는 지난 6일 광명에서 발생한 한 변사 사건 현장에 출동해 촬영한 현장 사진을 자신의 SNS에 “이게 뭔지 맞춰보실 분?” 등의 문구와 함께 게시한 것으로 전해졌다.

심지어 혈흔으로 추정되는 사진과 함께 “선지를 앞으로 먹지 말아야지”라며 고인을 모욕하는 듯한 글을 올리기도 했다.

해당 게시물은 당일 삭제됐으나, 이미 캡처본 등을 통해 퍼진 상태였다.



경찰은 A 경위에 대해 직위해제 등을 검토하고 있다. 광명서 관계자는 “A 경위는 현장 경찰관들이 고생한다는 취지로 게시물을 올렸다고 진술하고 있다”며 “현재 감찰에 착수한 상태며, 결과에 따라 엄중히 조치하겠다”고 말했다.
윤예림 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
