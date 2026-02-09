정부세종청사서 근무하던 신입 사무관 숨진 채 발견

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
정부세종청사가 있는 세종시 모습. 세종시 제공
정부세종청사에서 근무하는 30대 신입 사무관이 자신의 오피스텔에서 떨어져 숨지는 사고가 발생했다.
9일 경찰과 소방당국에 따르면 지난 3일 오전 9시 25분쯤 세종시 어진동의 한 오피스텔 앞 도로에 남성이 쓰러져 있다는 신고가 접수됐다. 구조대가 출동했을 때 남성은 이미 숨진 상태였다.
경찰 조사 결과 숨진 남성은 국세청에서 지난달 초 재정경제부 세제실로 파견된 신입 사무관 A씨로 확인됐다.
경찰은 “범죄 혐의점은 없으며, 마지막 이동 경로까지 확인되는 등 타살 혐의가 없어 변사 처리했다”고 밝혔다.
A씨의 사망 소식에 세종 관가가 술렁이고 있다. 앞서 지난해 10월에도 국가정보자원관리원 화재 사고 관련 업무를 맡아온 행정안전부 소속 50대 서기관이 정부세종청사에서 투신해 숨진 바 있다.
이번 사건으로 동료들은 깊은 침통에 빠졌으며, 공직자들의 업무 환경과 정신적 부담에 대한 제도적 보완 필요성이 제기되고 있다.
※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방SNS상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
숨진 신입 사무관은 어디에서 어디로 파견된 상태였나?