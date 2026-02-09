경찰, ‘성폭력 의혹’ 색동원 시설장 구속영장 신청…“입소자 전수조사”

이미지 확대 인천 강화군 중증장애인 거주시설 색동원 시설장 김모(가운데)씨가 4일 경찰 조사를 마치고 서울 중구 서울경찰청 조사실에서 나오고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 인천 강화군 중증장애인 거주시설 색동원 시설장 김모(가운데)씨가 4일 경찰 조사를 마치고 서울 중구 서울경찰청 조사실에서 나오고 있다. 연합뉴스

인천 강화군의 중증장애인 거주시설 ‘색동원’에서 불거진 성폭력 의혹과 관련해 경찰이 시설원장에 대한 신병 확보에 나섰다. 수사가 막바지에 접어들며 조만간 시설을 겨냥한 강제수사도 이뤄질 것으로 보인다.서울경찰청 색동원 사건 특별수사단은 성폭력처벌법·장애인복지법 위반 혐의로 시설원장 김모씨에 대해 구속영장을 신청했다고 9일 밝혔다. 경찰은 김씨와 함께 색동원 종사자 1명에 대해서도 장애인복지법상 폭행 혐의로 구속영장을 신청했다.김씨는 여성 장애인들과 강제 성관계를 맺거나 유사 성행위를 강요한 혐의 등을 받는다.박정보 서울경찰청장은 이날 오전에 열린 정례 기자간담회에서 색동원 사건과 관련해 “상당히 수사가 많이 진행됐다”며 “조만간 시설장에 대한 강제수사가 이뤄질 가능성도 있다”고 밝혔다.현재 색동원에 대한 경찰 수사는 시설 내에서 제기된 성폭행·폭행 의혹과 보조금 유용 의혹 등 두 갈래로 진행되고 있다.경찰은 김씨 등의 범행으로 최소 6명의 입소자가 피해를 입은 것으로 보고 수사를 확대하고 있다. 경찰은 종사자 전원과 시설에 입소했던 이들을 상대로 전수조사를 벌이고 있으나, 중증 장애인이 다수인 탓에 피해자 진술 확보에는 어려움을 겪는 것으로 알려졌다.색동원은 2008년 문을 열었으며, 그동안 이 시설을 거쳐 간 장애인은 약 87명, 종사자는 약 152명으로 파악됐다.