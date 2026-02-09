[르포] “하루 종일 치워도 다음날 또 쌓여”… 이호해변 ‘괭생이모자반’과 15일째 ‘끝모를 전쟁’

이미지 확대 지난 5일 이호테우해수욕장이 때이른 괭생이모자반이 해변에 밀려와 쌓이면서 산책나온 시민과 관광객의 불편을 초래하자 포클레인으로 수거하고 있다. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 지난 5일 이호테우해수욕장이 때이른 괭생이모자반이 해변에 밀려와 쌓이면서 산책나온 시민과 관광객의 불편을 초래하자 포클레인으로 수거하고 있다. 제주 강동삼 기자

이미지 확대 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 제주 강동삼 기자

이미지 확대 이호테우해수욕장 해변을 뒤덮은 괭생이모자반. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 이호테우해수욕장 해변을 뒤덮은 괭생이모자반. 제주 강동삼 기자

이미지 확대 이호테우해수욕장을 뒤덮은 괭생이모자반으로 인해 관광객들과 어싱을 즐기던 시민들의 모습이 거의 보이지 않는다. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 이호테우해수욕장을 뒤덮은 괭생이모자반으로 인해 관광객들과 어싱을 즐기던 시민들의 모습이 거의 보이지 않는다. 제주 강동삼 기자

이미지 확대 5일 이호동 바다환경지킴이들이 이호테우해수욕장에서 전날 해변에 밀려든 괭생이모자반을 하루종일 수거하고 있다. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 5일 이호동 바다환경지킴이들이 이호테우해수욕장에서 전날 해변에 밀려든 괭생이모자반을 하루종일 수거하고 있다. 제주 강동삼 기자

이미지 확대 이호동 주민 김희철씨가 수거한 괭생이모자반을 지원받아 밭에 거름으로 활용할 준비를 하고 있다. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 이호동 주민 김희철씨가 수거한 괭생이모자반을 지원받아 밭에 거름으로 활용할 준비를 하고 있다. 제주 강동삼 기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“아침에 다 치웠는데 하루 만에 또 쌓여 있어요. 벌써 15일째입니다.”제주시 이호테우해수욕장 해안이 예년보다 일찍 바다의 불청객 ‘괭생이모자반’이 유입되면서 몸살을 앓고 있다. 하루 이틀만 방치해도 모래 속에 파묻혀 수거가 힘들어지는 데다 악취까지 발생해 관광객 불편과 해변 환경 훼손이 동시에 우려되는 상황이다.지난 5일 찾은 이호 해변에 들어서자마자 시큼한 악취가 코를 찔렀다. 약 1㎞ 해안선 양 끝에 갈색 괭생이모자반 더미가 쌓여있었다. 사진을 찍는 관광객이 간간이 보였지만 해변을 산책하는 ‘어싱(맨발걷기)족’은 자취를 감췄다.이날도 이호동 바다환경지킴이와 업체가 오전 8시부터 오후 4시까지 괭생이모자반을 수거하는 등 연일 수거 작업을 벌이지만 파도와 바람 조건에 따라 괭생이모자반이 하루 만에 다시 해안을 뒤덮는 일이 반복되고 있다.바다환경지킴이 이모씨는 “최근 15일 동안 매일 수거했지만 상황은 좀처럼 나아지지 않고 있다”면서 “바위틈에 끼어 있으면 눈에 잘 안 띄지만 해변은 수거하지 않으면 금세 썩어 냄새가 나는 등 관광객도 눈살을 찌푸려 수거에 여념이 없다”며 피로감을 드러냈다.말등대 해변 쪽에서 굴착기 작업을 하던 김현종(61)씨는 “모자반에 날파리떼까지 달라붙어 산책 자체가 어려운 상황”이라며 “제때 제거하지 못하면 모래까지 함께 퍼내야 하고 결국 비용을 들여 외부에서 모래를 다시 들여와야 한다”고 토로했다.피해는 해변에만 그치지 않는다. 낚시꾼들은 “낚싯줄이 모자반에 걸려 끊어지는 일이 반복되고 어획도 어려워졌다”며 “선박 스크루에 감길 경우 항해 안전에도 영향을 줄 수 있다”고 우려했다.일부에서는 모자반을 농업용 퇴비로 활용하기도 하지만 해양 쓰레기와 섞여 있는 경우가 많아 이를 활용하는 주민들은 많지 않다.이호동 주민 김희철(58)씨는 “아버지때부터 괭생이모자반을 밭의 거름을 활용했었다”면서 “염분을 제거한 뒤 3개월 정도 발효시키면 농작물 생육에 큰 도움이 돼 올해도 수거하시는 분들에게 부탁해 거름으로 활용할 계획”이라고 말했다.이번 대량 유입의 원인으로 중국발 괭생이모자반 가능성이 강하게 제기된다. 국립수산과학원 김상일 연구사는 “최근 급격한 추위로 서쪽 해안에 기압골이 형성되면서 북서풍이 강해졌다”며 “중국 산둥반도 등에서 떨어져 나온 모자반이 떠돌다가 제주 해안으로 밀려오고 있다”고 설명했다.양병규 해양수산연구원 해양환경연구과장도 “현재 유입 규모는 자생 모자반만으로 설명하기 어렵다”며 “향후 저장성 해역과 산둥반도, 제주 자생 모자반까지 겹칠 경우 대규모 유입 가능성도 배제할 수 없다”고 내다봤다.제주도에 따르면 현재 도내 바다환경지킴이 300여명 가운데 178명이 모자반 수거에 투입돼 있다. 최근 5년간 제주에서 수거된 괭생이모자반은 1만 1611t에 달한다. 제주도는 상황 악화를 고려해 예년 3월 운영하던 상황대책반을 지난해 2월, 올해는 1월로 앞당겨 가동했다. 또 해양환경 정화사업 등 13개 사업에 164억원을 투입할 계획이다.