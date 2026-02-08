눈 뜨기 힘든 강풍에 경주 산불 확산… 헬기 40대 투입 등 ‘국가소방동원령’

초속 22m 바람 불어 진화 어려움

이미지 확대 바람 타고 번지는 경주 산불… 2차 국가소방동원령 발령 경북 경주시 문무대왕면 입천리 야산에서 발생한 산불이 이틀째 번진 8일 헬기가 자욱한 연기 속에 공중 진화 작업을 벌이고 있다. 소방청은 산불이 강풍과 건조한 기상 여건으로 확대되자 이날 오후 2차 국가소방동원령을 발령했다.

2026-02-09 10면

지난 7일 경북 경주시 문무대왕면 입천리 일원에서 발생한 산불이 강풍과 송전 설비 등으로 주불 진화에 어려움을 겪으며 국가소방동원령이 두 차례 발령됐다.소방 당국은 8일 오전 11시 33분을 기해 입천리 산불 진화 상황과 관련한 1차 국가소방동원령을 발령했다. 대구·대전·울산·강원·충남 등 5개 시도 119특수대응단 장비 5대 등이 추가 동원됐고, 이어 2차 동원령을 통해 부산·대구·울산·경남·창원 등 인근 5개 시도의 산불전문진화차 5대, 소방펌프차 20대, 물탱크차 10대가 추가 투입됐다.이날 강풍으로 산불이 번지며 진화율은 등락했다. 오전 6시 30분 기준 진화율은 60%였다. 날이 밝으며 진화 헬기 40대, 진화 차량 104대, 진화인력 298명 등이 투입돼 대대적인 진화 작업이 이뤄졌지만, 순간 최대풍속 초속 21.6m의 강풍을 타고 오후 12시 기준 진화율은 23%로 급락했다. 주민들은 눈도 뜨기 힘들 정도의 강풍에 발을 동동 굴렀다. 지속적인 진화 작업으로 오후 3시 30분 기준 화선 3.62㎞ 중 3.05㎞에 대한 진화가 완료돼 진화율은 85%로 올라갔으나, 당국은 계속된 강풍에 촉각을 곤두세웠다.산 능선을 따라 설치된 고압 송전탑도 진화 작업에 큰 제약으로 작용했다. 화선 일부 구간에 송전탑이 설치돼 헬기가 가까이 접근하지 못하면서 진화 효과가 떨어졌기 때문이다. 산림 당국은 ﻿주불 진화 완료 시까지 가용 인력과 장비를 총동원할 방침이다.산림청 관계자는 “급경사지·강풍 구간 등 위험 지역은 무리한 진입을 막고 안전 중심 진화 중”이라며 “기상 여건과 지형 특성을 고려해 주민 안전을 최우선으로 대응하겠다”고 했다.