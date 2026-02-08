창원NC파크 구조물 추락 사망사고 조사 결과 12일 발표

사고조사위 최종보고서 발표 예정

노동계 “유족 배제 조사 원천 무효”

이미지 확대 창원NC파크 외벽에 설치된 루버. 지금은 모두 철거됐다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 창원NC파크 외벽에 설치된 루버. 지금은 모두 철거됐다. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지난해 경남 창원NC파크 구조물 추락으로 관중 1명이 숨진 사고와 관련한 조사 결과가 사고 발생 11개월여만에 나온다. 다만 사고조사위원회(사조위) 운영 등과 관련한 논란도 이어지고 있다.경남도 사조위는 오는 12일 경남도청에서 창원NC파크 관중 사망사고 조사 결과를 발표한다고 8일 밝혔다.지난해 3월 29일 NC다이노스와 LG트윈스의 프로야구 경기가 열린 창원NC파크에서 구조물 추락 사고가 났다.당시 구단 사무실 4층 창문에 설치돼 있던 무게 약 60㎏의 알루미늄 소재 구조물 ‘루버’가 추락해 3루 측 매점 인근에 있던 관람객 3명을 덮쳤다.이 사고로 20대 여성 관람객이 머리를 크게 다쳐 중환자실에서 치료받다 사고 이틀 만인 3월 31일 숨졌다. 또 다른 관람객 1명은 쇄골 골절로 치료받았고 나머지 1명은 다리에 타박상을 입었다.사고 이후 창원NC파크에 설치돼 있던 루버 313개(야구장 231개, 주차장 82개)는 모두 철거됐다.사고 후 중앙사고조사위원회·국토교통부 추천 인사·외부 전문가 등 11명이 참여한 사조위가 지난해 4월 발족했고 사고 원인 규명, 재발 방지 대책 수립을 중심으로 조사를 진행했다.사조위는 독립적으로 사고 원인을 파악하고 재발 방지 대책을 담은 최종보고서를 낸다.사조위 위원 2/3가 동의해야 최종 보고서가 결론으로 채택된다. 이후 국토교통부가 최종 보고서를 공표하는 것으로 사조위 활동은 끝난다.사조위 활동과 관련한 논란도 이어지고 있다.2019년 준공된 창원NC파크는 창원시 소유 시설로, 구장 관리와 시설 운영은 창원시설공단이 맡고 있다. NC다이노스는 창원NC파크를 위탁 운영 중이다.이런 환경에서 애초 사조위 운영을 창원시가 맡다 보니 ‘셀프 조사’ 등 지적이 나왔다. 공정성 논란 끝에 사조위는 지난해 7월 이후 4개월 가까이 중단됐다.지난해 10월 국회 행정안전위원회 경남도청 국정감사에서는 경남도가 적극적으로 나서야 한다는 질타나 나왔고 이후 운영 주체는 경남도로 이관됐다. 이후 사조위 회의는 지난해 11월 말 재개됐다.지역 노동계는 사조위에 유족 참여가 배제됐다며 사조위 재구성을 요구하고 있다.민주노총 경남본부는 지난 3일 “사조위 구성과 운영 과정에서 유족 참여가 배제되면서 조사에 대한 신뢰가 무너졌다”며 “유족은 조사 과정을 신뢰할 수 없게 돼 감사원에 관련 내용을 제보했다”고 말했다.그러면서 “유족 참여를 배제한 현 사조위는 해체되어야 한다”며 “이제라도 유족이 참여하는 투명한 사조위를 재구성해 사고 원인과 책임 소재를 철저히 규명해야 한다”고 촉구했다.이들은 이어 지난 6일 “유족을 배제한 채 강행되는 이번 사고조사 결과가 원천 무효”라고 주장했다.사조위 활동과 별도로 경남경찰청은 중대재해 처벌 등에 관한 법률 위반·업무상 과실치사 혐의로 사고 관계자에게 형사 책임을 물을 수 있을지 수사를 진행하는 중이다.