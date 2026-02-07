펜션서 고기 굽다 20대 여성 5명 쓰러져… “자욱한 연기 마신 듯”

2026 밀라노 올림픽
펜션서 고기 굽다 20대 여성 5명 쓰러져… “자욱한 연기 마신 듯”

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-02-07 14:50
수정 2026-02-07 16:42
병원 이송 자료 이미지. 서울신문DB
병원 이송 자료 이미지. 서울신문DB


충남 태안의 한 펜션에서 20대 여성 5명이 고기를 굽던 중 쓰러져 병원으로 이송되는 사고가 발생했다.

7일 태안소방서 등에 따르면 전날 오후 6시 37분쯤 태안군의 한 펜션에서 “바비큐 굽는데 아이들이 쓰러졌다”는 펜션 주인의 신고가 접수됐다.

현장에 출동한 소방당국은 연기를 들이마시고 어지럼증을 호소하는 20대 여성 5명을 병원으로 옮겼다.

이들은 비닐하우스 같은 것으로 된 바베큐장에서 번개탄을 사용해 고기를 굽던 중 자욱한 연기를 마신 것으로 파악됐다. 다행히 여성들은 심각한 상태는 아닌 것으로 전해졌다.

소방 관계자는 “밀폐된 공간에서 숯불이나 번개탄을 오래 피울 경우 연기와 산소 부족으로 일산화탄소에 중독되는 등 위험할 수 있으니 환기에 각별히 주의해달라”고 당부했다.
