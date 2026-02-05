[속보] “살려달라 비명” 동창 집 찾아가 세 모녀에 흉기 휘두른 10대 체포

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[속보] “살려달라 비명” 동창 집 찾아가 세 모녀에 흉기 휘두른 10대 체포

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-02-05 14:00
수정 2026-02-05 14:26
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
경찰·체포 자료 이미지. 서울신문DB
경찰·체포 자료 이미지. 서울신문DB


강원 원주의 한 아파트에서 세 모녀에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 10대가 경찰에 붙잡혔다.

5일 원주경찰서는 5일 살인미수 혐의로 A(16)군을 붙잡아 조사 중이라고 밝혔다.

경찰과 소방당국 등에 따르면 이날 오전 9시 12분쯤 원주시 단구동 한 아파트에서 “앞집에서 살려달라고 소리를 지르고 바닥에 혈흔이 있다”는 신고가 들어왔다.

현장에 출동한 경찰과 소방당국은 아파트 내에서 크게 다친 40대 B씨와 10대인 큰딸 C양, 작은딸 D양을 발견해 병원으로 이송했다. B씨는 목 부위를 크게 다쳤고, C양과 D양은 오른쪽 팔과 어깨 등에 자상을 입은 것으로 알려졌다.

경찰은 C양의 남자 동창을 용의자로 특정, 아파트 화단 인근에서 A군을 체포하고 흉기를 압수했다.

A군은 경찰에 “같은 중학교에 다니던 동창 C양이 창피를 주고 무시했다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 A군을 상대로 정확한 사건 경위를 조사 중이다.
이정수 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
A군이 범행을 저지른 동기는 무엇인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로