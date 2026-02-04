전 여친 집 가스배관 타고 침입하려던 40대…추락해 중상

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

전 여친 집 가스배관 타고 침입하려던 40대…추락해 중상

신진호 기자
신진호 기자
입력 2026-02-04 17:02
수정 2026-02-04 17:22
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
경찰 체포 이미지. 서울신문 DB
경찰 체포 이미지. 서울신문 DB


전 여자친구가 연락을 받지 않는다는 이유로 가스 배관을 타고 집에 침입하려던 남성이 경찰 조사를 받고 있다.

4일 청주흥덕경찰서에 따르면 40대 남성 A씨는 전날 오후 11시 50분쯤 청주시 흥덕구의 한 빌라 외벽 가스 배관을 타고 창문을 통해 전 여자친구 주거지에 침입하려 한 혐의(주거침입 미수, 재물손괴)로 불구속 입건됐다.

그는 가스 배관을 타고 2층 높이까지 올라간 뒤 에어컨 실외기에 몸을 지탱했다가 무게를 못 이긴 실외기가 떨어지면서 함께 추락해 침입에 실패했다.

이 모습을 수상하게 여긴 행인이 경찰에 신고하면서 범행이 발각됐다.

추락으로 중상을 입은 그는 출동한 경찰에 붙잡혀 병원으로 옮겨졌다.

범행 당시 술에 취한 상태였던 A씨는 전 여자친구가 연락을 받지 않는다는 이유로 범행한 것으로 조사됐다. 과거 스토킹 신고 이력은 없던 것으로 파악됐다.

경찰은 A씨를 상대로 정확한 사건 경위를 조사 중이다.
신진호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
A씨가 전 여자친구 집 침입을 시도한 이유는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로