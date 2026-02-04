원주 아파트서 모녀 3명 숨진채 발견… 방에 타다 남은 연탄 확인

이미지 확대 119구급대 자료 이미지. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 119구급대 자료 이미지. 서울신문DB

4일 낮 12시 3분쯤 강원 원주 태장동의 한 아파트에서 어머니와 딸 2명이 숨진 채 발견됐다.이들의 가족으로부터 119신고를 받고 출동한 구급대원들은 아파트 큰방과 작은방에서 숨져 있는 A(66)·B(43)·C(37)씨를 발견했다.방에서는 타다 남은 연탄이 나왔고, 방 창문은 테이프로 밀폐돼 있었다. 타살 혐의점은 없는 것으로 파악됐다.경찰은 정확한 사인을 조사 중이다.※우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방 SNS 상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.