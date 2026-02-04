원주 아파트서 모녀 3명 숨진채 발견… 방에 타다 남은 연탄 확인

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
원주 아파트서 모녀 3명 숨진채 발견… 방에 타다 남은 연탄 확인

김정호 기자
김정호 기자
입력 2026-02-04 15:49
수정 2026-02-04 16:07
119구급대 자료 이미지. 서울신문DB
119구급대 자료 이미지. 서울신문DB


4일 낮 12시 3분쯤 강원 원주 태장동의 한 아파트에서 어머니와 딸 2명이 숨진 채 발견됐다.

이들의 가족으로부터 119신고를 받고 출동한 구급대원들은 아파트 큰방과 작은방에서 숨져 있는 A(66)·B(43)·C(37)씨를 발견했다.

방에서는 타다 남은 연탄이 나왔고, 방 창문은 테이프로 밀폐돼 있었다. 타살 혐의점은 없는 것으로 파악됐다.

경찰은 정확한 사인을 조사 중이다.

※우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방 SNS 상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
원주 김정호 기자
위로