사회 사건·사고 [포토] '국회 위증 혐의' 박대준 전 쿠팡 대표 경찰 출석 입력 2026-02-03 10:31 수정 2026-02-03 10:31

지난해 말 국회 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 위증한 혐의로 고발된 박대준 전 쿠팡 한국대표(가운데)가 3일 서울 마포구 서울경찰청 반부패수사대에 피고발인 조사를 위해 출석하고 있다.