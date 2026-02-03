[속보] 말다툼 끝에 아내 살해한 70대 구속영장 신청

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[속보] 말다툼 끝에 아내 살해한 70대 구속영장 신청

문경근 기자
문경근 기자
입력 2026-02-03 17:00
수정 2026-02-03 17:00
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
수갑 자료 사진. 기사와 직접적인 관련 없음. 서울신문DB
수갑 자료 사진. 기사와 직접적인 관련 없음. 서울신문DB


80대 아내와 말다툼을 하다 살해한 70대 남성에 대한 구속영장이 청구됐다.

경기 의정부경찰서는 3일 아내를 살해한 혐의를 받는 70대 남성 A씨에 대해 살인 혐의로 구속영장을 신청했다고 밝혔다. A씨는 의정부시에 있는 자택에서 80대 아내 B씨와 말다툼을 하다 살해한 혐의를 받는다.

범행 후 그는 평소 방문한 적 있는 가게를 찾아갔다. 하지만 가게 주인이 A씨의 말 내용이 범죄와 연루된 것 같다고 판단해 경찰에 신고했다. A씨는 경찰 조사에서 아내와 금전 문제로 다투다가 범행을 저질렀다고 진술했다.

주변인 진술 등에 따르면 그는 망상으로 보일 정도로 정신 상태가 온전치 못한 것으로 알려졌다. 금전 문제 역시 실체가 있다기보다는 그의 망상에서 비롯된 것으로 전해졌다.

A씨는 경찰 조사에서 범행 시점에 대해서도 정확히 기억하지 못하는 등 진술이 엇갈리고 있다. 경찰은 B씨의 시신 부검을 의뢰하는 등 구체적인 사건 경위를 조사 중이다.
문경근 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
A씨가 아내와 다투게 된 원인은 무엇인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로