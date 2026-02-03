광주서 한밤중 여성 혼자 일하는 상점 강도짓…50대 체포

광주광역시 서구 상점서 현금·신용카드 강탈

목격자도 흉기로 찌른 후 도주, 50대 체포

한밤중에 여성 혼자 일하는 가게를 골라 흉기로 협박해 금품을 훔친 50대가 경찰에 붙잡혔다.광주 서부경찰서는 상점에서 홀로 일하던 여성을 협박해 금품을 빼앗고 목격한 시민을 다치게 한 50대 남성 A씨를 강도상해 혐의로 체포했다고 3일 밝혔다.경찰에 따르면 A씨는 전날 오후 11시 50분쯤 광주 서구 금호동의 한 수선집에서 홀로 일을 하던 여성 B씨를 흉기로 협박해 현금 20만원과 신용카드를 빼앗고 이를 목격한 시민을 흉기로 찔러 다치게 한 혐의를 받고 있다.B씨는 A씨에게 폭행당해 가슴 통증을 호소하는 등 부상을 입은 것으로 알려졌다. 이후 A씨는 택시를 타고 도주했다가 북구 모처에서 검거됐다. 조사 결과 그는 생활비를 마련하기 위해 범행을 벌인 것으로 파악됐다.경찰은 자세한 사건 경위를 조사하며 구속영장 신청을 검토 중이다.