“야구는 스포츠 아냐” 폭탄 발언 김남일…논란 일자 결국 ‘사과’

야구 비하 발언으로 논란을 일으킨 김남일이 사과의 뜻을 전했다.그는 지난 30일 JTBC 예능 유튜브 채널에 게재된 영상을 통해 야구선수 윤석민과 야구팬들에게 본인의 발언을 사과했다.김남일은 “1200만명 관중이 부러워서 그랬던 것 같다”며 “그런 발언을 한 것에 대해 정말로 깊이 반성한다. 제가 잘못했다고 생각한다. 좋게 봐주시면 좋겠다”고 밝혔다.앞서 지난 24일 방송된 JTBC ‘예스맨’에서 김남일은 함께 출연한 윤석민을 향해 “야구는 스포츠라고 생각하지 않는다”고 발언했다. 방송 이후 해당 발언이 온라인 커뮤니티 등지에 게시되면서 논란이 일었다.김남일과 함께 야구 비하 발언을 했던 농구선수 출신 하승진, 테니스선수 출신 이형택도 사과했다. 세 사람은 윤석민이 대기실에 등장하자 무릎을 꿇었고 윤석민은 당황하며 함께 무릎을 꿇었다.하승진은 “포맷 자체가 물고 뜯고 하는 것이다 보니 저도 욕심을 내서 재미있는 얘기 만들어내려고 한 것 같다. 넘지 말아야 할 선을 넘어 불쾌감을 드린 것에 죄송하다”며 “야구 정말 사랑한다”고 말했다.이형택도 “방송을 기분 나쁘게 보신 분들이 많으신 것 같아서 진심으로 사과드린다”며 “앞으로 저의 발언 하나하나 신경 써서 할 수 있게 하겠다”고 전했다.윤석민은 “사적으로 (선수들끼리) 많이 하는 대화다. 진심으로 야구, 농구가 싫은 게 아니라 재밌게 얘기한 것”이라며 “스포츠를 사랑하는 마음으로 재밌게 봐주시면 좋겠다”고 설명했다.한편 김남일의 발언이 알려진 직후 일부 누리꾼은 배우자 김보민의 소셜미디어(SNS)를 찾아 “남편한테 말조심하라고 해주세요”, “남편 관리 좀요” 등 비난했다. 김남일은 2007년 KBS 아나운서 김보민과 결혼해 아들을 두고 있다.