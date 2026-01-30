경북경찰, 36명 사상 블랙아이스 사고 본격 수사…도로공사 압수수색

이미지 확대 다수 사상자 나온 경북 상주시 서산영덕고속도로 다중추돌사고 현장. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 다수 사상자 나온 경북 상주시 서산영덕고속도로 다중추돌사고 현장. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서산~영덕 고속도로에서 발생한 다중 추돌 사고와 관련 경찰이 사고 원인 규명을 위해 강제수사에 착수했다.경찰이 사상자 36명이 발생한 서산∼영덕 간 고속도로 다중 추돌 사고와 관련해 사고 원인 규명을 위한 강제수사에 착수했다.경북경찰청 형사기동대 중대재해수사팀은 30일 사고 경위를 규명하기 위해 수사관 12명을 투입, 한국도로공사 보은지사 등을 대상으로 압수수색을 했다.사고는 지난 10일 경북 남상주IC 인근 서산∼영덕 고속도로에서 차량 35대가 다중 추돌하며 발생했다. 사고로 5명이 숨지고 6명이 중상을 입는 등 모두 36명의 사상자가 발생했다.경찰은 도로 결빙(블랙아이스)에 따른 관리 상태와 사고 당시 교통 통제 여부, 기상 상황 대응 등 전반적인 관리 실태를 살펴보고 있다.또한 압수한 자료를 토대로 관계 기관의 안전 관리 책임 여부와 사고 발생 경위를 집중적으로 조사할 방침이다.