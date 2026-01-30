경북경찰, 36명 사상 블랙아이스 사고 본격 수사…도로공사 압수수색

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

경북경찰, 36명 사상 블랙아이스 사고 본격 수사…도로공사 압수수색

김형엽 기자
김형엽 기자
입력 2026-01-30 16:38
수정 2026-01-30 16:38
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
다수 사상자 나온 경북 상주시 서산영덕고속도로 다중추돌사고 현장. 연합뉴스
다수 사상자 나온 경북 상주시 서산영덕고속도로 다중추돌사고 현장. 연합뉴스


서산~영덕 고속도로에서 발생한 다중 추돌 사고와 관련 경찰이 사고 원인 규명을 위해 강제수사에 착수했다.

경찰이 사상자 36명이 발생한 서산∼영덕 간 고속도로 다중 추돌 사고와 관련해 사고 원인 규명을 위한 강제수사에 착수했다.

경북경찰청 형사기동대 중대재해수사팀은 30일 사고 경위를 규명하기 위해 수사관 12명을 투입, 한국도로공사 보은지사 등을 대상으로 압수수색을 했다.

사고는 지난 10일 경북 남상주IC 인근 서산∼영덕 고속도로에서 차량 35대가 다중 추돌하며 발생했다. 사고로 5명이 숨지고 6명이 중상을 입는 등 모두 36명의 사상자가 발생했다.

경찰은 도로 결빙(블랙아이스)에 따른 관리 상태와 사고 당시 교통 통제 여부, 기상 상황 대응 등 전반적인 관리 실태를 살펴보고 있다.



또한 압수한 자료를 토대로 관계 기관의 안전 관리 책임 여부와 사고 발생 경위를 집중적으로 조사할 방침이다.
안동 김형엽 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
서산~영덕 고속도로 다중 추돌 사고의 사상자 수는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로