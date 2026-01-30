금천구 내리막길서 넘어진 레미콘… 4명 부상

전신주 파손으로 아파트 755세대 정전 피해

서울 금천구 시흥동의 한 내리막길에서 레미콘 차량이 넘어지면서 보행자를 덮치는 사고가 발생했다.30일 서울 금천소방서에 따르면 이날 오전 11시 20분쯤 시흥동의 한 내리막길을 주행하던 레미콘 차량이 굽은 도로 구간을 지나던 중 중심을 잃고 옆으로 넘어졌다는 신고가 접수됐다. 사고 당시 레미콘은 도로변에 설치된 전신주 1대를 들이받고 인근을 지나던 보행자 3명을 덮쳤다.이 사고로 레미콘 운전자인 60대 남성 1명과 보행자 60대 여성 2명, 70대 여성 1명 등 총 4명이 다치고 인근 병원으로 이송됐다. 이 가운데 보행자 1명은 중상을 입은 것으로 전해졌다.레미콘 차량이 전신주를 쓰러뜨리면서 인근 아파트 단지 1곳의 755세대가 정전 피해를 입었다. 정전은 사고 발생 약 2시간 만인 오후 1시 30분쯤 복구됐다.경찰은 정확한 사고 원인을 파악하기 위해 현장 목격자와 운전자 등을 상대로 사고 경위를 조사하고 있다.