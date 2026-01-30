금천구 내리막길서 넘어진 레미콘… 4명 부상

2026 밀라노 올림픽
금천구 내리막길서 넘어진 레미콘… 4명 부상

유승혁 기자
유승혁 기자
입력 2026-01-30 15:24
수정 2026-01-30 15:24
전신주 파손으로 아파트 755세대 정전 피해

구급차 사진. 뉴시스
구급차 사진. 뉴시스


서울 금천구 시흥동의 한 내리막길에서 레미콘 차량이 넘어지면서 보행자를 덮치는 사고가 발생했다.

30일 서울 금천소방서에 따르면 이날 오전 11시 20분쯤 시흥동의 한 내리막길을 주행하던 레미콘 차량이 굽은 도로 구간을 지나던 중 중심을 잃고 옆으로 넘어졌다는 신고가 접수됐다. 사고 당시 레미콘은 도로변에 설치된 전신주 1대를 들이받고 인근을 지나던 보행자 3명을 덮쳤다.

이 사고로 레미콘 운전자인 60대 남성 1명과 보행자 60대 여성 2명, 70대 여성 1명 등 총 4명이 다치고 인근 병원으로 이송됐다. 이 가운데 보행자 1명은 중상을 입은 것으로 전해졌다.

레미콘 차량이 전신주를 쓰러뜨리면서 인근 아파트 단지 1곳의 755세대가 정전 피해를 입었다. 정전은 사고 발생 약 2시간 만인 오후 1시 30분쯤 복구됐다.

경찰은 정확한 사고 원인을 파악하기 위해 현장 목격자와 운전자 등을 상대로 사고 경위를 조사하고 있다.
유승혁 기자
