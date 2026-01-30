김해 비철금속 공장 화재 15시간 만에 큰 불길 잡혀

폭발 위험에 모래 덮으며 불길 잡아

이미지 확대 화재 현장. 2026.1.29. 경남소방본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 화재 현장. 2026.1.29. 경남소방본부 제공

경남 김해시 한 비철금속 제조공장에서 발생한 대형 화재가 약 15시간 만에 큰 불길이 잡혔다.30일 경남소방본부에 따르면 전날 오후 6시 52분쯤 김해시 생림면의 한 비철금속 제조공장에서 화재가 발생해 소방당국이 이틀째 진화 작업을 벌였다.공장 내부에는 물과 접촉할 경우 화학 반응으로 폭발 위험이 있는 알루미늄 등 비철금속이 다량 보관돼 있어 진화에 어려움을 겪었다. 소방당국은 공장에 알루미늄 약 300t이 보관돼 있었던 것으로 추정한다.소방당국은 물을 뿌리는 대신 모래 등으로 가연성 물질을 덮어 산소를 차단하는 방식으로 진화에 나섰고, 30일 오전 10시 16분쯤 초진에 성공했다. 진화 작업에는 인력 328명과 차량 98대가 투입됐다.이 불로 공장 4개 동과 소방차 2대가 전소됐지만 인명 피해는 발생하지 않았다. 다만 진화 작업에 투입된 소방관 1명이 넘어져 팔 부위에 경상을 입은 것으로 전해졌다.화재 초기 불길이 쉽게 잡히지 않으면서 연소 확대 우려가 커지자 소방당국은 화재 발생 약 20분 만인 29일 오후 7시 12분쯤 관할 소방서 전 인력이 출동하는 ‘대응 1단계’를 발령했다.이어 오후 7시 24분쯤 인접 소방서 5~6곳의 인력과 장비를 동원하는 ‘대응 2단계’로 격상했다.한때 불씨가 인근 야산으로 일부 번졌으나 소방당국의 신속한 대응으로 확산은 막았다. 이후 소방당국은 29일 오후 10시 5분 대응 2단계, 30일 오전 2시 29분 대응 1단계를 각각 해제했다.소방당국은 현재 중장비를 투입해 잔불 정리 작업을 진행 중이다. 소방당국은 화재가 완전히 진압되는 대로 경찰과 함께 정확한 화재 원인과 재산 피해 규모를 조사할 예정이다.