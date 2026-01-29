안산 도로서 맨홀 밟은 SUV 넘어져 3명 부상

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

안산 도로서 맨홀 밟은 SUV 넘어져 3명 부상

안승순 기자
입력 2026-01-29 20:23
수정 2026-01-29 20:23
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
안산단원경찰서 전경
안산단원경찰서 전경


경기 안산시의 한 도로를 달리던 SUV 차량이 맨홀을 밟고 넘어지면서 40대 남녀 3명이 다쳤다.

안산단원경찰서에 따르면 29일 오후 4시 30분쯤 안산시 단원구 성곡동 한 편도 2차선 도로를 달리던 차량이 맨홀을 밟고 넘어졌다.

이 사고로 차량 운전자인 40대 남성 A씨를 비롯해 동승자인 40대 남녀 등 3명이 각각 머리와 어깨 부위 등을 다쳐 인근 병원으로 옮겨져 치료받고 있다. 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

A씨는 경찰에 “맨홀을 밟자마자 차량이 뒤집어졌다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

경찰이 차량 블랙박스와 현장 주변 폐쇄회로(CC)TV 영상을 분석한 결과, A씨 차량이 밟은 맨홀 뚜껑이 약간 열려 있었던 것으로 확인됐다. 앞서 이날 해당 맨홀 내부에서는 안산시가 발주한 케이블 점검 작업이 이뤄졌으며, 사고 당시에는 점검 작업을 마친 상태였다.



경찰은 사고 경위를 조사 중이다.
안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
차량 전복 사고의 직접적인 원인은 무엇인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로