[속보] “오빠, 나체 사진 좀” 남성 20명 당했다… 9000만원 뜯은 ‘몸캠 피싱’ 일당 검거

"오빠, 나체 사진 좀" 남성 20명 당했다… 9000만원 뜯은 '몸캠 피싱' 일당 검거

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
"오빠, 나체 사진 좀" 남성 20명 당했다… 9000만원 뜯은 '몸캠 피싱' 일당 검거

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-01-29 18:08
수정 2026-01-29 18:08
이미지 확대
로맨스 스캠 자료 이미지. 123RF
로맨스 스캠 자료 이미지. 123RF


모바일 채팅에서 여성인 척 남성들에게 접근해 나체 사진을 받아낸 뒤 협박해 수천만원을 뜯어낸 이른바 ‘몸캠 피싱’ 일당이 경찰에 붙잡혔다.

부산 사하경찰서는 성폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(촬영물 등을 이용한 강요) 등 혐의로 20대 A씨 등 남성 5명을 구속했다고 29일 밝혔다.

이들은 2023년 5월부터 지난해 8월까지 모바일 랜덤채팅 애플리케이션(앱)을 통해 여성인 척하며 남성 20명에게 접근해 나체 사진을 받아낸 뒤 이를 유포하겠다고 협박해 9000만원 상당을 뜯어낸 혐의를 받는다.

이들은 조직적으로 역할을 분담해 남성들에게 접근한 것으로 조사됐다. 피해자들은 주로 20대 초중반 남성이었던 것으로 파악됐다.

경찰 관계자는 “낯선 사람과 온라인 대화를 주의하고, 민감한 신체 사진 등을 요구하면 절대 응해서는 안 된다”며 “협박을 받을 경우 바로 경찰에 신고하는 것이 피해를 줄일 수 있다”고 말했다.
이정수 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
