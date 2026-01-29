“이재명 ×로 찌르면 돈 드림”…테러 청부 글 쓴 20대, 감형이유는?

이미지 확대 이재명 대통령이 더불어민주당 대선후보 시절인 지난해 5월 26일 경기 수원시 영통구 월드컵로 아주대학교에서 열린 ‘아주대와 함께하는 대학생 간담회’에서 학생들의 질문을 듣고 있다. 2025.5.26 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 더불어민주당 대선후보 시절인 지난해 5월 26일 경기 수원시 영통구 월드컵로 아주대학교에서 열린 ‘아주대와 함께하는 대학생 간담회’에서 학생들의 질문을 듣고 있다. 2025.5.26 홍윤기 기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

21대 대선을 앞둔 지난해 5월 당시 더불어민주당 후보였던 이재명 대통령을 향한 흉기 테러를 청부하는 글을 올린 대학생이 벌금형을 선고받았다.수원지법 형사13부(부장 장석준)는 29일 대학생 A(20)씨의 공직선거법 위반 등 혐의 사건 선고 공판에서 벌금 400만원을 선고했다. 앞서 검찰은 지난 14일 결심 공판에서 A씨에게 징역 4개월을 구형했다.재판부는 “피고인의 죄질이 좋지 않으나 범행 직후 게시글을 삭제하고 사과글을 올렸다”며 “초범이고 당시 만 19세로 교화 가능성이 있다”고 밝혔다.A씨는 지난해 5월 26일 당시 이 후보가 대선 유세를 위해 아주대에 방문한다는 소식을 알게 됐다. 이 후보는 아주대에서 대학생을 만나 청년 정책 등을 주제로 간담회를 열 예정이었다.그는 휴대전화를 이용해 학교 익명 게시판에 “오늘 이재명 칼로 찌르면 돈 드림 연락 ㄱㄱ”라는 글을 올렸다. 그러나 해당 간담회는 1시간 10여분 동안 별다른 소동 없이 종료됐다.경찰은 다음 날 해당 게시글에 대한 신고를 접수하자마자 신원을 특정해 입건 전 조사에 착수했다. 이어 A씨가 같은 날 경기남부경찰청 사이버수사대를 찾아 자수서를 제출했다. 이후 경찰은 범행 동기 등 자세한 경위를 조사했다.한편 미국에서도 대통령을 향한 테러 청부 영상을 올린 여성이 수사당국에 붙잡혔다.지난 27일 폭스뉴스에 따르면 웨스트버지니아주 잭슨 카운티 보안관실은 해당 지역 공공도서관 사서인 모건 모로우를 트럼프 대통령 암살 위협 혐의로 기소했다고 밝혔다.보안관실은 모로우가 소셜미디어(SNS)에서 ‘트럼프 대통령을 암살할 인물을 모집하는 영상’을 게시했다고 했다. RH 멜링거 보안관은 기소 이유에 대해 ‘심각한 우려가 확인된 범죄 수사’라고 강조했다.