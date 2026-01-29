“스타와 팬 모두 훈훈해”…정동원 팬카페, 설렁탕 1만 8000개 기부

"스타와 팬 모두 훈훈해"…정동원 팬카페, 설렁탕 1만 8000개 기부

문경근 기자
입력 2026-01-29 14:30
수정 2026-01-29 14:30
이미지 확대
정동원 인스타그램
정동원 인스타그램


다음 달 말 해병대 입대를 앞둔 가수 정동원의 팬들이 혹한으로 고생하는 취약계층을 위해 설렁탕 1만 8000여개를 기부했다.

대한적십자사는 29일 홍보대사 정동원의 공식 팬카페 ‘우주총동원’이 한촌설렁탕 제품 1만 8300개를 기부했다고 밝혔다.

해당 물품은 팬카페 회원들이 정동원이 전속 모델로 활동 중인 제품을 직접 구매해 마련한 것으로, 기부 규모는 약 5500만원이다.

정동원은 최근 한촌설렁탕의 브랜드 출범 40년 만에 첫 전속 모델로 발탁돼 4년간의 모델 계약을 체결했다.

기부된 설렁탕은 대한적십자사를 통해 경기 지역 희망풍차 결연세대와 독립유공자 후손, 서울 지역 노숙인 무료 급식시설 ‘따스한 채움터’ 등에 전달될 예정이다.

뉴스1에 따르면 우주총동원 팬카페 관계자는 “정동원이 전해온 따뜻한 마음에 공감해 팬들이 뜻을 모았다”며 “작은 정성이지만 어려운 이웃들에게 실제 도움이 되길 바란다”고 말했다.

박종술 대한적십자사 사무총장도 “정동원과 팬카페의 나눔은 열성 팬 문화가 사회적 연대로 확장되는 사례”라며 “기부된 물품은 도움이 필요한 이웃들에게 전달하겠다”고 밝혔다.

한편 정동원은 해병대에 자원입대할 예정이다.

최근 정동원 소속사 쇼플레이엔터테인먼트 관계자는 “정동원이 고등학교를 졸업한 뒤 오는 2월 23일 해병대에 입대한다”고 밝혔다.

그는 그간 유튜브 채널을 통해 해병대에 입대하고 싶다는 의사를 거듭 밝혔다. 지난해 6월에는 해병대 출신 가수 겸 배우 오종혁에게 군 생활에 관한 조언을 듣는 영상을 공개해 주목받았다.

2007년생인 정동원은 2019년 데뷔해 2020년 TV조선 오디션 프로그램 ‘내일은 미스터트롯’에서 5위를 차지하며 이름을 알렸다.
문경근 기자
