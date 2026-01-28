‘北 무인기’ 대학원생 “정보사가 월 100만원씩 줬다”

“지난해 초부터 활동비 받아” 진술

정보사 “공작 협조자로 임무 준 것”

이미지 확대 23일 TF에 따르면 군경합동조사 TF는 북한에 무인기를 보낸 의혹을 받는 민간인 피의자 3명을 출국금지 조치했다. 사진은 북한이 주장한 개성시 장풍군에 추락된 한국 무인기의 모습.

2026-01-29 8면

북한에 무인기를 날린 혐의로 군·경 합동조사 태스크포스(TF)의 조사를 받는 30대 대학원생 오모씨가 국군정보사령부로부터 매달 100만원의 활동비를 받았다고 진술한 것으로 확인됐다.28일 경찰 등에 따르면 TF는 지난 27일 항공안전법 위반 등 혐의를 받는 오씨와 무인기 제조업체 ‘에스텔엔지니어링’의 대북전문이사 김모씨 등을 불러 조사했다. TF는 오씨 등이 정보사로부터 후원받은 경위 등을 집중적으로 추궁한 것으로 알려졌다.TF는 정보사 관계자가 지난해 초부터 오씨를 한 달에 한 번씩 만나 활동비 성격의 현금 100만원을 지급한 것으로 보고 사실관계를 확인하고 있다. 오씨가 북한 관련 매체 ‘NK모니터’와 ‘글로벌인사이트’를 운영하면서 정보사 측에 필요한 정보를 제공한 대가로 10개월간 활동비를 받았다고 보는 것이다.또 TF는 우리 군이 무인기 제작 및 운행 과정 전반에 관여했다는 의혹도 조사하고 있다. 정보사 측은 최근 국회 국방위원회 비공식 보고를 통해 “오씨를 공작 협조자로 포섭해 임무를 맡겼다”며 무인기 제작·비행에 개입한 의혹에는 선을 그었다. 오씨 역시 “언론사 창간을 준비하던 중 정보사 측 요청으로 북한 관련 해외 학자들의 인적 정보를 제공한 것”이라고 진술했다.한편 정동영 통일부 장관은 북한의 한국 무인기 침투 주장의 진상을 규명하는 TF가 곧 중간 수사 발표를 할 것이라고 말했다. 정 장관은 이날 국회 외교통일위원회 전체회의에 출석해 “(이번 사건은) 내란 잔당 세력의 준동 행위일 수 있다는 점에 국방부의 수사가 초점을 맞추고 있는 것으로 알고 있다”고 말했다.