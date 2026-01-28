양주서 60대男 흉기 찔려 숨진 채 발견…30대 아들 긴급 체포

존속 살해 혐의…구속영장 신청 예정

이미지 확대 경찰 자료사진. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 경찰 자료사진. 연합뉴스

아버지를 흉기로 찔러 살해한 뒤 달아난 혐의를 받고 있는 아들이 경찰에 붙잡혔다.28일 경기 양주경찰서는 존속살해 혐의로 30대 남성 A씨를 긴급체포했다고 밝혔다.A씨는 지난 25~26일 사이 양주시 옥정동 한 주택에서 60대 아버지 B씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다.B씨의 친형 C씨는 동생과 연락이 닿지 않자 27일 낮 12시 30분쯤 경찰과 함께 해당 집을 방문했다가 숨져 있는 B씨를 발견했다.경찰은 B씨와 함께 살던 아들 A씨가 행방이 묘연하자 유력한 용의자로 보고 추적에 나섰다.범행 직후 달아난 A씨는 휴대전화 전원을 끄고 대중교통을 타는 등 경찰 추적을 피해 왔다.경찰은 폐쇄회로(CC)TV 분석 등을 통해 전날 의정부시 제일시장에서 A씨 모습을 확인한 데 이어 이날 오후 9시 20분쯤 부천시 원미구 길거리에서 그를 체포했다.현재 A씨는 양주경찰서로 압송되고 있는 것으로 전해졌다.경찰 관계자는 “A씨에 대한 구속영장을 신청할 예정”이라고 밝혔다. 이어 “B씨 시신에 대한 부검을 의뢰해 자세한 사망 경위를 밝힐 계획”이라고 전했다.