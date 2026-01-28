여성과 말싸움 좀 했다고 다짜고짜 가스총 발사한 60대

방금 들어온 뉴스

여성과 말싸움 좀 했다고 다짜고짜 가스총 발사한 60대

문경근 기자
문경근 기자
입력 2026-01-28 15:01
수정 2026-01-28 15:04
가스총 이미지. 연합뉴스
가스총 이미지. 연합뉴스


길거리에서 마주친 여성과 말싸움하다가 다짜고짜 가스총을 쏜 60대 남성이 경찰에 체포됐다.

인천 삼산경찰서는 28일 특수폭행 혐의로 60대 A씨를 불구속 입건했다고 밝혔다.

A씨는 전날 오후 11시쯤 인천시 부평구 부평동 거리에서 30대 여성 B씨에게 가스총을 3차례 쏜 혐의를 받고 있다. 현장에 출동한 경찰은 A씨를 현행범으로 체포해 조사한 뒤 석방했다.

범행에 사용된 가스총은 매운 액체를 스프레이처럼 분사되는 권총형으로, A씨는 이를 호신용으로 지니고 다닌 것으로 전해졌다.

A씨는 경찰 조사에서 “B씨와 대화하다가 시비가 붙어 범행했다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다. 경찰 관계자는 “B씨는 다치지 않았다”며 “A씨의 혐의는 추후 조사 결과에 따라 바뀔 수도 있다”고 말했다.



한편 지난 24일 서울 구로동의 한 식당에서 지인과 술을 마시던 60대가 반말과 욕설을 했다는 이유로 시비가 붙자 가스총을 발사한 사건도 있었다.
문경근 기자
위로