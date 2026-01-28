정류장 서 있는데 갑자기 ‘묻지마 폭행’→중상… CCTV 속 가해자 모습 보니

구미 버스정류장서 40대 여성 폭행 피해

인근 CCTV에 도주하는 남성 모습 찍혀

경찰 “가해자 특정해 추적 중…곧 잡힐 것”

이미지 확대 경북 구미의 한 버스정류장에서 40대 여성이 '묻지마 폭행'을 당해 치아가 4개 손상되는 등 중상을 입었다. 사진은 가해자가 범행 후 도주하는 모습. 보배드림 캡처

경북 구미의 한 버스정류장에서 40대 여성이 ‘묻지마 폭행’을 당해 치아가 4개 손상되는 등 중상을 입었다.피해 사실이 온라인 커뮤니티를 통해 전해졌고, 경찰은 수사에 착수해 가해자를 특정해 추적하고 있다.28일 구미경찰서와 온라인 커뮤니티 ‘보배드림’ 등에 따르면 사건은 지난 23일 오전 7시 30분쯤 구미시 인동의 한 버스정류장 인근에서 벌어졌다.보배드림 게시판에는 지난 26일 ‘목격자를 찾습니다’라는 제목으로 사건 경위와 목격자를 찾는 글이 올라왔다.피해자 지인 A씨는 “지인이 아무런 이유 없이 폭행당했다”며 피해 사실과 함께 사건 당시 폐쇄회로(CC)TV 영상 화면을 공개했다.피해자는 갑작스러운 폭행으로 정신을 잃은 상태에서 약 10분간 지속해서 구타를 당했다고 A씨는 전했다.이로 인해 치아 4개가 손상됐고, 안면과 턱 골절, 상체 전반에 멍이 드는 등의 중상을 입었다. 피해자는 현재 병원에 입원해 치료받는 것으로 전해졌다.피해자는 폭행으로 정신을 잃었고, 깨어나서 자신이 폭행당했는지조차 인지하지 못한 것으로 알려졌다.당시 현장에서 쓰러진 피해자를 발견한 시민이 “남자가 뛰어가는 것을 봤다”고 신고했다.A씨가 공개한 CCTV 영상 화면에는 검은색 상하의 차림에 모자와 마스크를 착용한 남성이 폭행 직후 도주하는 장면이 담겨 있었다. 도주하는 장면은 인근 생활용품점 근처에서 찍힌 것으로 전해졌다.경찰은 인근에 설치된 CCTV와 목격자 등을 상대로 수사를 벌여 가해자를 특정하고 추적하고 있다.경찰 관계자는 “주먹으로 얼굴을 때리고 넘어진 상태에서 발로 찬 것으로 추정된다”며 “가해자가 특정돼 곧 검거될 것”이라고 말했다.