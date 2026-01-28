[속보] 비슷한 업종 갈등… 40대 지인 흉기로 찌른 50대 긴급체포

이미지 확대 경찰·용의자 자료 이미지. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 경찰·용의자 자료 이미지. 서울신문DB

전북 익산에서 지인을 흉기로 찌른 혐의를 받는 50대가 긴급체포됐다.익산경찰서는 28일 특수상해 혐의로 50대 A씨를 붙잡아 조사 중이라고 밝혔다.A씨는 이날 오전 6시 10분쯤 익산시 인화동의 한 식당 앞에서 지인인 40대 B씨을 흉기로 찌르고 달아난 혐의를 받는다.행인의 신고를 받고 출동한 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 탐문 등을 통해 A씨를 추적, 범행 현장 인근에서 A씨를 검거했다.두 사람은 가까운 거리에서 비슷한 업종의 가게를 운영하며 평소 갈등이 있었던 것으로 전해졌다.경찰 관계자는 “B씨는 의식이 있는 상태로 병원으로 이송됐다”며 “범행 동기 등을 확인하고 있다”고 말했다.