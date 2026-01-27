[속보] “머리 부위 피 흘리고 의식 잃어”… 철근절단 공장 20대 외국인 중상

이미지 확대 119구급대 자료 이미지. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 119구급대 자료 이미지. 서울신문DB

경기 김포의 철근 절단 공장에서 20대 외국인 근로자가 작업 도중 중상을 입는 사고가 발생했다.27일 경기 김포경찰서와 소방당국에 따르면 전날 오후 3시 54분쯤 김포시 대곶면 한 철근 절단 공장에서 캄보디아 국적의 20대 남성 A씨가 쓰러져 있다는 신고가 119에 접수됐다.현장에 출동한 119 구급대는 귀와 코에서 피를 흘리고 의식이 없는 상태인 A씨를 응급 처치하며 인근 병원으로 옮겼다.A씨는 무거운 물건을 상하로 이동시키는 기계인 호이스트로 물건을 내리는 작업을 하고 있었던 것으로 조사됐다.경찰은 A씨가 머리 부위에 상처를 입은 점 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.