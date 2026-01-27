“기관실에서 펑” 경주 감포 해상서 어선 화재…승선원 6명 모두 구조

이미지 확대 경북 경주 감포 해상에서 화재가 발생한 어선이 불에 타고 있다. 포항해경 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 경주 감포 해상에서 화재가 발생한 어선이 불에 타고 있다. 포항해경 제공

경북 경주 감포 해상에서 어선 화재가 발생했으나 승선원 모두 무사히 구조됐다.27일 경북 포항해양경찰서에 따르면 전날 오후 11시 54분쯤 경주시 감포 동방 약 42해리 해상에서 어선 A호 기관실에서 원인이 밝혀지지 않은 불이 났다.포항해경은 신고를 받고 인근 조업선, 해군, 민간해양구조대 등 유관기관에 구조지원을 요청했다. 경비함정 및 연안구조정, 구조대, 포항항공대 등이 현장으로 이동해 화재 진압과 승선원 구조작업을 벌였다.해경에서 화재 소식을 전파받은 인근 어선 B호는 27일 오전 0시 10분쯤 구명뗏목에 타고 있던 A호 승선원 6명을 발견해 모두 어선에 탑승하도록 조치했다. 승선원 모두 건강 상태에 이상이 없는 것으로 확인됐다.어선 A호 선장은 해경에 “조업을 위해 이동 중에 기관실에서 펑 소리와 함께 불이 났으며 자체 진화를 시도했으나 불가능해 구명뗏목으로 전원 탈출했다”고 진술했다.이근안 포항해양경찰서장은 “해상에서 화재가 발생했을 때 초기에 진화가 안 되면 침수, 침몰, 승선원 해상추락 등 더 위험한 상황으로 이어질 수 있어 화재 예방을 위한 점검에 더 많은 신경을 써달라”고 했다.