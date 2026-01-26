[속보] 학원 통학차서 여자아이들 신체 만진 운전기사…‘성추행 혐의’ 구속

이미지 확대 경찰 관련 자료 이미지. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 경찰 관련 자료 이미지. 서울신문DB

학원 통학 차량 등에서 어린 여아들을 성추행한 혐의를 받는 60대 운전기사가 구속됐다.26일 충남경찰청은 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법(13세 미만 미성년자 강제추행) 위반 혐의로 60대 A씨를 구속했다고 밝혔다.충남 논산의 한 태권도학원 통학 차량 운전기사인 A씨는 지난해 8월~11월 학원에 다니는 여아 4명의 신체를 만지는 등 네 차례 성추행한 혐의를 받고 있다.경찰은 지난달 한 피해 아동 학부모의 신고로 수사에 착수했다. 학원에 다니는 아동을 대상으로 전수조사한 결과 피해 아동은 초등학생 1명, 유치원생 3명인 것으로 나타났다.범행은 주로 통학 차량 내부에서 이뤄졌다.경찰은 추가 조사를 마치는 대로 이번 주 안으로 A씨를 검찰에 송치할 예정이다.