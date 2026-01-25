“홍콩 영화인 줄”…시비 붙자 중식도·가스총 꺼낸 60대

방금 들어온 뉴스

기사 검색

“홍콩 영화인 줄”…시비 붙자 중식도·가스총 꺼낸 60대

문경근 기자
문경근 기자
입력 2026-01-25 22:42
수정 2026-01-25 22:42
이미지 확대
수갑 이미지. 서울신문DB
수갑 이미지. 서울신문DB


술을 마시다 반말과 욕설을 했다는 이유로 싸움이 나자 각자 중식도와 가스총을 꺼내 들고 난동을 부린 60대 남성 2명에 대해 경찰이 구속영장을 신청했다.

25일 서울 구로경찰서는 지난 24일 구로동의 한 식당에서 흉기와 가스총으로 상대방을 위협한 60대 A씨와 B씨에 대해 구속영장을 신청했다고 밝혔다.

A씨는 식당 주방에서 흉기를 가져와 같이 술을 마시던 B씨를 협박한 특수협박 혐의를 받는다.

이에 가지고 있던 호신용 가스총을 허공을 향해 쏜 B씨는 총포화약법 위반 혐의와 공공장소 흉기소지죄 혐의를 받는다.

경찰 조사 결과 지인 사이인 이들은 함께 술을 마시다가 반말과 욕설을 했다는 이유로 시비가 붙은 것으로 드러났다.
문경근 기자
