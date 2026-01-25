건조한 날씨 속 경주·구미서 산불…주불 진화 완료

이미지 확대
25일 경북 경주에서 발생한 산불. 경북소방본부 제공
대구·경북 대부분 지역에 건조특보가 발효된 가운데 경주와 구미 2곳에서 잇달아 산불이 발생해 산림 당국이 진화 작업을 벌였다.
25일 경북소방본부 등에 따르면 이날 오후 1시 33분쯤 경주시 산내면 외칠리 한 야산에서 불이 나 헬기 14대와 진화 차량 37대, 진화인력 113명을 투입해 진화 작업을 벌였다.
당시 현장에는 건조 특보가 발효되고 평균풍속이 6.2㎧인 강한 바람이 불어 산불확산 위험이 높았으나, 산불 발생 1시간 24분 만인 오후 2시 47분쯤 주불을 완전히 껐다.
앞서 이날 낮 12시 39분쯤 구미시 구평동 한 야산에서도 양봉장 화재 비화로 추정되는 불이 나자 헬기 16대, 진화 차량 59대, 진화인력 369명 등을 투입했다. 산불은 발생 2시간 41분 만인 오후 3시 20분쯤 주불이 진화됐다.
산림 당국은 구미와 경주 등 2곳에서 발생한 산불 현장 잔불 정리를 완료하면 산불조사감식반을 투입해 정확한 피해 면적과 재산 피해 등을 조사할 계획이다.
