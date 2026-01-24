성산일출봉 인근 해상서 어선 좌초… 승선원 6명 모두 건강

선장, 자동조타로 항해 중 견시 소홀로 좌초 사고 발생 진술

제주 성산일출봉 인근 해상에서 어선이 좌초돼 해경이 구조 작업을 벌이고 있다.서귀포해양경찰서는 24일 오전 0시 23분쯤 서귀포시 성산읍 성산일출봉 남동쪽 연안에서 9.77t급 성산선적 연안복합 어선 A호가 좌초됐다는 신고를 접수하고 구조세력을 투입했다고 밝혔다.현장에 도착한 해경은 승선원 6명 전원에게 구명조끼 착용을 지시하고 선체 안전 여부를 확인한 결과, 어창 양쪽 측면 파손 부위로 일부 침수가 발생한 것을 확인했다. 다만 추가 침수는 없는 것으로 파악됐다.해경은 즉시 연료 밸브를 차단하는 등 안전조치를 취해 2차 피해를 예방한 뒤 암초에 걸린 선체를 다시 띄우기 위한 이초 작업을 시도했으나, 예인줄이 절단되면서 작업에 실패했다.이후 오전 6시 50분부터 이초 작업을 재개해 선체 내 유류 이적 작업과 함께 리프트백을 설치하고, 조석 시간을 고려해 이초를 진행하고 있다. 다만 주변 수심이 낮고 암초가 많아 작업에 어려움을 겪고 있는 것으로 전해졌다.A호 승선원 6명은 모두 건강에 이상이 없으며, 현재 선내에서 해경과 함께 이초 작업을 돕고 있다.신고 당시 A호 선장 B씨(70대)는 자동조타로 항해하던 중 견시 소홀로 좌초 사고가 발생했다고 진술한 것으로 알려졌다. 해경은 이초 작업이 마무리되는 대로 정확한 사고 원인을 조사할 예정이다.