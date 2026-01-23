“어금니 왜 안 뽑아” 가스통 들고 병원 간 50대男 현행범 체포

방금 들어온 뉴스

이정수 기자
입력 2026-01-23 19:22
수정 2026-01-23 20:03
이미지 확대
경찰·체포 자료 이미지. 서울신문DB
경찰·체포 자료 이미지. 서울신문DB


의사 진료에 불만을 품고 인화물질을 들고 대학병원에 찾아간 50대가 경찰에 체포됐다.

23일 경찰에 따르면 서울 양천경찰서는 특수협박미수 혐의로 50대 남성 A씨를 현행범 체포한 뒤 불구속 입건해 조사 중이다.

A씨는 지난 21일 오전 11시 10분쯤 양천구의 한 대학병원 치과에 캠핑용 가스통과 라이터 등 인화물질을 쇼핑백에 넣어 들고 간 혐의를 받는다.

인화물질을 본 보안요원의 신고를 받은 경찰이 A씨를 현행범으로 체포하면서 범행은 미수에 그친 것으로 알려졌다.

A씨는 사건 발생 며칠 전 이 병원에서 치과 진료를 받으며 “어금니가 아프니 빼달라”고 의사에게 요청한 것으로 파악됐다.

그러나 의사는 A씨가 지병으로 약을 복용하고 있었던 만큼 발치를 만류했고, A씨는 불만을 품고 해당 병원을 다시 찾아가 범행을 저지른 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨가 소지하고 있던 인화물질을 회수한 뒤 자세한 사건 경위를 조사하고 있다.
이정수 기자
위로