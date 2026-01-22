이미지 확대
광양 백운산 산불 ‘국가소방동원령’ 발령
전남 광양 옥곡면의 한 주택에서 21일 오후 3시 6분쯤 발생한 불이 인근 산으로 옮겨 붙어 번지고 있다. 소방청은 이날 오후 8시 국가소방동원령을 발령했다. 소방 당국은 오후 7시 기준 헬기 23대와 차량 73대 등을 동원해 진화에 나섰지만 강한 바람에 어려움을 겪었다.
광양 뉴스1
광양 뉴스1
광양 뉴스1
2026-01-22 10면
