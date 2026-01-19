서울시, 김경 가족회사 ‘수백억대 특혜 수주 의혹’ 감사 착수

김, 상임위 산하기관들과 사업 연결

2019년부터 작년 6월까지 수의계약



오늘 강선우 ‘공천헌금’ 소환 조사

김측 반대로 대질신문 하지 못해

이미지 확대 무소속(전 더불어민주당) 강선우 의원에게 ‘공천헌금’ 1억원을 전달한 혐의를 받는 김경 서울시의원이 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 18일 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석하면서 취재진 질문에 답변하고 있다. 2026.1.18

더불어민주당 소속이던 강선우 의원에게 ‘공천헌금’ 1억원을 건넨 혐의를 받는 김경 서울시의원의 가족들이 운영하는 회사가 서울시 사업 수주 과정에서 특혜를 받았다는 의혹이 제기돼 시가 자체 감사에 나섰다.19일 서울시 등에 따르면 오세훈 시장은 이날 열린 간부회의에서 김 시의원과 관련한 의혹을 접하고 실태조사와 감사를 지시했다. 이민경 시 대변인은 “감사위원회를 꾸리고 실태조사에서 (문제가 되는) 사항들이 나올 경우 고발 조치 등을 검토할 예정”이라며 “사법기관에도 적극 협조를 요청하겠다”고 밝혔다.김 시의원은 가족이 운영하거나 관련된 회사 7곳이 김 시의원이 소속됐던 상임위원회 소관인 시 산하기관들과 수의계약을 통해 수백억원 규모의 용역을 수주했다는 의혹을 받고 있다.김 시의원이 자신의 지위를 이용해 가족회사에 시 사업을 연결해 주는 특혜를 누렸을 가능성이 있다는 것이다. 이 같은 수의계약이 이뤄진 기간은 2019년부터 지난해 6월까지로 알려졌다. 김 시의원은 2018년부터 10대·11대 시의원으로 활동해 왔다.한편 공천헌금 수수 의혹을 수사 중인 경찰은 20일 강 의원을 불러 조사한다. 경찰은 그간 진행한 핵심 피의자들에 대한 조사를 토대로, 사건의 중심에 있는 강 의원을 직접 조사해 엇갈린 진술의 실체를 가린다는 계획이다.박성주 경찰청 국가수사본부장은 이날 간담회에서 “현재까지 강 의원 의혹과 관련해 피의자와 참고인 등 8명을 조사했다”며 “확보한 자료와 진술을 토대로 수사를 이어가고 있다”고 밝혔다.김 시의원은 전날 오전 10시쯤 서울청 마포청사에 출석해 약 17시간 조사받은 뒤 이날 새벽 귀가하며 “사실대로 진술했다”고 말했다. 같은 날 오후 출석한 남씨는 ‘강 의원이 직접 돈을 받았느냐’는 취재진 질문 등에 답하지 않았다.경찰이 두 사람을 같은 날 조사한 것은 강 의원 소환을 앞두고 진술 충돌을 정리하려는 취지로 풀이된다. 경찰은 이들을 동시 소환해 대질 신문하는 방안도 검토했으나 김 시의원 측의 반대로 이뤄지지 않았다.